Paard raakt verstrikt in prikkeldraad 07 februari 2018

In de Eksterstraat op de grens tussen Sint-Gillis-Dendermonde en Lebbeke kwam gisteren kort na de middag een paard vast te zitten in een prikkeldraad. Hoe het dier er net in vast raakte is niet bekend. De brandweer van Lebbeke werd verwittigd om het dier te bevrijden uit zijn benarde positie. Zij kwamen onmiddellijk ter plaatse. De brandweer slaagde er in het dier te bevrijden. Het is niet bekend of het dier zware verwondingen opliep. (KBD)