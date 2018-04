Overgrootmoeder Elza vier op viergeslachten 26 april 2018

Met drie viergeslachten in rechte lijn is Elza Thies uit de Broekstraat in Baasrode een wel heel fiere overgrootmoeder.





Dat heeft ze te danken aan achterkleinkinderen Fleur De Ridder (2) en Axelle en Manon De Ridder (1). Hun mama is Stephanie De Decker. Oma Hilde Quisquater vervolledigt het viergeslacht.





(DND)