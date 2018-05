Overal vuilnismannetjes 29 mei 2018

02u41 0

Op liefst twintig plaatsen in de stad laat stencilkunstenaar Jaune uit Brussel zijn sporen na. Hij staat gekend om de felgekleurde vuilnismannetjes die hij in allerlei poses laat neerstrijken op gevels, in humoristische, absurde contexten. "Toen de stad de oproep voor geschikte locaties lanceerde, reageerden inwoners enthousiast", zegt Bart Van den Broucke van CC Belgica. "De binnenstad ziet er een pak vrolijker uit." De vuilnismannetjes van Jaune zijn onder andere te vinden in de Kasteelstraat, aan CC Belgica, aan de dakparking van de bibliotheek, aan het O.L.V-kerkplein, Oude Vest, Franz Courtenssstraat en de Lindanusstraat.