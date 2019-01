Over één rijvak op Mechelsesteenweg Nele Dooms

03 januari 2019

Het verkeer op de Mechelsesteenweg richting Dendermonde-centrum moet momenteel over één rijvak rijden. Aanleiding is een defect riooldeksel op de drukke weg. Omdat dit voor een onveilige situatie zorgt, hebben de stadsdiensten op het ene rijvak ter hoogte van het riooldeksel signalisatie aangebracht om het verkeer naar de andere rijstrook te leiden. De zone situeert zich nabij de ingang van Traffix, net voorbij de verkeerslichten van de Vlassenbroekbrug in de richting van het centrum. Het riooldeksel is niet meer overrijdbaar door de schade en moet volledig hersteld worden. De herstellingswerken zullen normaal gezien twee weken in beslag nemen.