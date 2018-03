Oudheidkundige Kring belicht belegeringen 14 maart 2018

De Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde organiseert vandaag, woensdag 14 maart, een voordracht rond de "sociaal-economische gevolgen van belegeringen in Dendermonde in 17de eeuw". Gastspreker is historicus Gauthier Van Assche. Hij geeft tijdens een geïllustreerde voordracht uitleg over het Land van Dendermonde tussen 1688 en 1715. De lezing start om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Reynoutzaal van het stadhuis van Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro. (DND)