Oudervereniging wekt jogging weer tot leven 02 maart 2018

Het Oudercomité van de Harduynschool wekt de vroegere jogging in het dorp weer tot leven. Meteen een nieuwe, originele manier om geld in te zamelen voor de schoolwerking. Deelnemers aan de Harduynloop kunnen kiezen uit een tocht van vier of acht kilometer. Voor kleuters is er een snoepjesrun en kinderen mogen 600 of 1.200 meter lopen. "Het vertrek is telkens aan de Harduynschool, in de Hofstraat", zegt De Vlieger. De Harduynloop vindt plaats op zondag 4 maart, vanaf 10 uur. Volwassenen betalen 7 euro in voorverkoop, 8 euro aan de kassa. Voor kinderen is dat 3 en 4 euro. Info: harduynloop@gmail.com. (DND)