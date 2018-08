Ouders met handen in het haar door plotse sluiting crèche Nele Dooms

27 augustus 2018

13u10 0 Dendermonde Ouders uit Oudegem zitten met de handen in het haar door de plotse sluiting van kinderdagverblijf Piccolino. Ze kregen pas nu een brief van de Stedelijke Dienst Onthaalouders om het sluitingsnieuws te melden. "Amper twee weken resten om een oplossing te vinden. We voelen ons in de kou gezet", klinkt het misnoegd.

Ruim twintig kinderen verblijven er in kinderdagverblijf Piccolino in de Lambroekstraat in Oudegem. De twee onthaalmama's, aangesloten bij de Stedelijke Dienst Onthaalouders van de stad Dendermonde, houden er echter mee op. Het was de betrokken stadsdienst die de ouders per email en brief op de hoogte bracht van de sluiting: op 14 september is het gedaan met crèche Piccolino. Voor de ouders rest dus amper twee weken om een oplossing te zoeken voor hun baby's of peuters. Dat zorgt voor misnoegde reacties.

"Er zijn al ongelooflijke wachtlijsten om een kinderdagverblijf te vinden", zegt mama Julie De Rouck. "In twee weken tijd iets vinden, is dus niet evident. Wat moeten al die ouders met hun kindjes doen? Het nieuws van de sluiting, vooral omdat het zo laat is meegedeeld, zorgt voor veel onrust en paniek. En in het hele verhaal van snel snel een alternatief zoeken, wordt ook nog eens vergeten dat zo'n crèche waar je je kindje aan toevertrouwt je wel moet liggen als ouder ook. Het vertrouwen is belangrijk."

De frustratie bij de ouders is groot. "We vragen ons echt af waarom de stad maar zo laat verwittigde", zegt mama Christel Raes. "Bovendien is er ook geen overzichtelijk systeem dat we kunnen raadplegen om na te gaan bij welke kinderdagverblijven in de stad wel nog plaats is voor onze kindjes. Het is toch niet te begrijpen dat in deze digitale tijden zo geen online forum voorhanden is. We voelen ons als ouders aan ons lot overgelaten. Het zou al een hele hulp zijn als even in kaart gebracht wordt waar nog plaatsjes vrij zijn."

Volgens schepen van sociale zaken Patrick Meulebroek (CD&V) is de opzeggingstermijn voor de sluiting gerespecteerd. "Dankzij de samenwerkingsovereenkomst tussen stad en onthaalouders is dat één maand", zegt hij. "We weten dat ouders nu een probleem hebben maar onze dienst kan zich niet verzetten tegen de stopzetting. Daar staan ook wij machteloos tegenover. We proberen wel mee na te denken over een oplossing. Voor negen kinderen van de 22 is er ondertussen een alternatief."

Ook Julie De Rouck heeft ondertussen een oplossing voor haar zoontje. "We hebben een crèche gevonden in Hofstade, buiten Dendermonde dus", zegt ze. "Maar ideaal is dit zeker niet, want zowel ikzelf als mijn man moeten 's ochtends helemaal niet die richting uit op weg naar het werk. We zullen dus altijd moeten omrijden om onze peuter toe te vertrouwen aan de onthaalmama daar."

Sp.a Dendermonde steunt de ouders in moeilijkheden. "De sluiting zorgt terecht voor veel onrust bij de ouders", zegt Tom Bogman, actief bij sp.a en zelf afkomstig van Oudegem. "Sp.a dringt er dan ook bij de stad op aan om met elke ouder individueel contact op te nemen om per specifieke situatie mee te helpen om een oplossing te vinden."

Er is een kleine waterkans dat de kinderopvang Piccolino toch een doorstart kan maken. "De eigenaars van het pand dat de onthaalmama's huurden, zijn bereid om het te blijven verhuren als opvang", zegt Meulebroek. "Maar jammer genoeg kan dat niet lukken tegen 14 september, door noodzakelijke administratieve procedures. Er zijn ook nog geen kandidaten om de opvang over te nemen."

Wie toch interesse heeft om daar te starten als onthaalouder, kan contact opnemen met het Huis van het Kind De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde.