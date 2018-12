Ouders leren levensreddend handelen Geert De Rycke

07 december 2018

09u20 0

Tijdens de cursus ‘levensreddend handelen bij baby’s en kinderen’ leerden ouders hoe ze moeten reageren in gevaarlijke situaties.

“We richten ons expliciet op de meest voorkomende noodsituaties bij kinderen zoals verstikking, vergiftiging en brandwonden”, zegt Geert Briers van Delta Healthcare Consulting (DHCC), de organisatie die ouders en begeleiders in drie uur tijd een goede basis probeert mee te geven.

“Het is enorm schrikwekkend om een kind te zien hoesten en proesten, of nog erger: rood worden zonder meer. Een eerste reactie is dikwijls paniek, een reactie waar je niets aan hebt. Na onze workshop voelen ouders zich vaak zekerder”, zegt Briers. Tijdens de cursus mochten ouders ook zelf de reanimatietechniek uittesten. Ook de Heimlich greep om een stukje uit de keel te persen, mochten deelnemers proberen.

Per inschrijving voor de cursus schenkt DHCC 1 euro aan De Warmste Week. Als goede doel kiezen ze ‘Help Brandwonden Kids vzw’. “Tijdens de opleiding levensreddend handelen leren de cursisten de juiste eerste zorg, maar ook de nazorg is belangrijk.”

Info: www.dhcc.eu