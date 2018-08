Oude tractors trekken Vemmekensspoeling op gang Vier dagen feest, met een dagje rust ertussen Koen Baten

15 augustus 2018

16u00 1 Dendermonde Met onder meer een oogstmis en oldtimerrit voor tractors werd woensdag de aftrap gegeven voor de 42ste Vemmekensspoeling. Donderdag is even een rustdag, maar vrijdag worden de festiviteiten ononderbroken hernomen tot zondagavond. "Even wennen, maar we zijn klaar voor een schitterende editie", zegt voorzitter Erwin Jacobs.

Een ietwat aparte editie van de Vemmekensspoeling dit jaar. Niet wegens het concept of de activiteiten — aan die succesformule werd niet geraakt. Maar wel omdat er pas vrijdagavond opnieuw activiteiten zijn op het terrein in de Torrestraat. Dan zal de FDM-band het beste van zichzelf geven. "Het optreden op vrijdag is eigenlijk ook nieuw dit jaar", aldus Jacobs. "Maar we wilden niet te veel tijd laten tussen de activiteiten op woensdag en die in het weekend, en daarom hebben we besloten om vrijdag ook al een extra optreden in te plannen. De opstelling staat er toch al en het leek ons leuk om een extra feestdag te organiseren."

De aftrap van het vierdaagse oogstfeest werd woensdagochtend gegeven. Een eerste hoogtepunt volgde in de vorm van een oldtimerrit voor tractors. De zowat dertig oude tractors die door de straten reden, konden alvast op heel wat kijklustigen rekenen. "Leuk om die tractors van weleer eens te zien", valt te horen. "Het is altijd de moeite om even af te zakken."

Naast de oldtimerrit waren er ook heel wat activiteiten voor jongeren, en dat in de vorm van een springkasteel, een zeepbellenshow, een schietkraam, en meer. De ouders konden intussen genieten van een streepje muziek en een drankje. "Ook de komende dagen staan er nog heel wat activiteiten op het programma", klinkt het. "Zo zakt de Fake-band, met Patrick Riguelle van De Laatste Show-band, af naar Sint-Gillis."

Zondag wordt een dag van tradities. "Vakmannen zullen die dag oude ambachten voorstellen, en er is natuurlijk ook onze grote rommelmarkt. Nieuw dit jaar op zondag is een leuke steltenlopersact met muziek."

De Vemmekensspoeling is na 42 jaar nog altijd gratis, en dat willen de organisatoren zo houden. "Het concept werkt fantastisch. We hebben leuke activiteiten voor jong en oud, en de reacties zijn altijd erg enthousiast. De opbrengst van de drank- en eetstandjes gaat zoals elk jaar naar vzw Jeugd Zonder Dak, om de Chiro en KSA te kunnen steunen."

En de bezoekers reageren inderdaad nog altijd even enthousiast. "Je zit hier in een veilige en rustige omgeving", valt te horen. "Er is altijd veel sfeer en ambiance, zowel voor jong als oud. Dat maakt het erg leuk vertoeven hier."