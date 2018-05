Oude muur Nijverheidsstraat grootste uitdaging 29 mei 2018

Een oude muur in de Nijverheidsstraat, vlak bij het Zwijvekemuseum en de achterkant van het postgebouw van Dendermonde, vormt de grootste uitdaging. Voor Joëlle Dubois uit Gent is het alle hens aan dek om haar muurschildering tijdig klaar te krijgen. "De muur is zo oud dat de voegen erg diep zijn en de stenen erg droog en zanderig. Er moet intensief geschilderd worden om alles met een laag verf te bedekken", zegt Joëlle. "Normaal schilder ik met acryl op houten panelen of neem ik binnenmuren onder handen." Joëlle laat zich inspireren door sociale media en technologie. "Een gsm is vaak een extra ledemaat aan het lichaam. We zijn altijd verbonden en toch voelen we ons eenzaam. De drie figuren in mijn werk staan daarvoor symbool."