Oude en nieuwe drukkunst in de kijker

In het kader van de jeugdboekenmaand organiseert de bibliotheek van Dendermonde een workshop 'Drukpost'.





De bib werkt hiervoor samen met de Stedelijke Musea van Dendermonde. Kinderen kunnen eens letters zetten met een oude drukpers, maar ze maken ook kennis met oude en nieuwe illustratietechnieken. Het ambachtelijke komt tegenover digitaal vakmanschap te staan. De deelnemers gaan aan de slag met oude en nieuwe druk- en illustratietechnieken en creëren zo een eigen postkaart. De ontwerpen gaan na de workshop in druk en worden in tienvoud bezorgd aan de deelnemers. Er zijn twee sessies op zaterdag 24 maart, om 10 uur en om 14 uur. Deelnemen is gratis. Liefhebbers kunnen terecht in het Begijnhofmuseum. Info en inschrijvingen: 052/46.81.00 of via bibliotheek@dendermonde.be. (DND)