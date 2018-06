Oude boerderij wijkt voor 8 flats op Louise-site 22 juni 2018

02u44 0 Dendermonde De nieuwe woonsite Louise van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn in Oudegem krijgt vorm. Een oude boerderij, bekend als 'Den Boerenbond', wordt afgebroken. In de plaats komt een nieuw appartementsgebouw met acht woongelegenheden, voor alleenstaanden of koppels.

Volkswelzijn kocht het voormalige boerenerf in de Lambroeckstraat, op minder dan een kilometer van het dorpscentrum, recent aan. "Ideaal gelegen voor sociale woningbouw", zegt voorzitter Tom Bogman. "Want dit wil zeggen dat toekomstige bewoners vrij dicht bij winkels en openbaar vervoer wonen."





Bouw vanaf najaar 2019

Via een architectuurwedstrijd werd architectenbureau Denc-studio uit Gent aangesteld om het project uit te tekenen. "Het ontwerp is nu klaar", zegt Bogman. "Binnenkort vragen we de bouwvergunning aan. We plannen dat de werken kunnen beginnen in het najaar van 2019."





Het nieuwe woonproject zal plaats bieden aan acht woonheden. Elke flat heeft telkens één slaapkamer en is dus bedoeld voor alleenstaanden of koppels. "Een bewuste keuze", zegt Bogman. "De maatschappij kent nu eenmaal een toenemend aantal alleenstaanden en Volkswelzijn wil inspelen op de stijgende woonvraag van deze groep. Een kleinschalig en lokaal woonproject komt daaraan tegemoet."





De naam van de site 'Louise' is niet toevallig gekozen. Het zijn de laatste eigenaars van de oude boerderij die hierin inspraak hadden. Zo wordt het wooncomplex genoemd naar de moeder van de vorige eigenaars. (DND)