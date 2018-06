Oude ambachten in de kijker 04 juni 2018

Het Feestkomité Mespelare is aanstaande weekend weer toe aan het jaarlijkse "Dagje Dorp". Centraal die dag staan tal van oude ambachten. Meer dan twintig ambachtslui en kunstenaars tekenen present om hun talenten, op het vlak van onder andere mandenvlechten, kantklossen, houtsnijden, kunstschilderen en hoefsmid te tonen. Tussendoor is er muziek en dans van R-Tune, Dokoazjies en Joeng&Aat. Hofman Sixties zorgt voor een oldtimer- en tractorshow. Kinderen kunnen genieten van straatanimatie met een springkasteel, gekke kapper en clown. Om 15.30 uur en 17 uur vinden geleide bezoeken aan de Sint-Aldegoniskerk plaats. En in ontmoetingscentrum De Mespel is een kunsttentoonstelling voorzien. Er zijn ook pannenkoeken. Iedereen is welkom. Alles vindt plaats in en rond de Mespelarestraat. Info: www.feestkomitee-mespelare.be of 0474/65.45.16. (DND)