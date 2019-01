Oude Abdijschool ideaal oefenterrein voor lokale politie Nele Dooms

29 januari 2019

14u43 1 Dendermonde Agenten van de interventiedienst van de lokale politie van Dendermonde hebben vandaag de vroegere Abdijschool aan de Oude Vest ingepalmd. Ze oefenen er op interventies bij inbraken en sporenonderzoek. Levensecht, in speciale outfit en met aangepaste wapens en verfkogels. “Hier leren we veel meer uit dan van oefeningen op een schietstand”, klinkt het.

Wie politiemensen ziet af en aanlopen aan de Abdijschool in hartje stad de komende weken, hoeft niet te schrikken. Er zijn geen criminelen aan de slag, de politie houdt er alleen maar oefeningen. Het lokale korps vroeg Uplace, die recent het complex aan de Oude Vest aankocht van de provincie Oost-Vlaanderen, om er gebruik van te mogen maken. Uplace wil op de site appartementen, wat gemeenschapsvoorzieningen en retail-voorzieningen realiseren. “In afwachting van dit project, staat het gebouw leeg”, zegt korpschef Patrick Feys. “Onze politiemensen kunnen er in de tussentijd handig gebruik van maken. Gelukkig zei Uplace direct ‘ja’ op onze vraag voor een gebruiksovereenkomst.”

En dus verlaten de agenten van de interventieploegen de gebruikelijke schietstand en oefenlokaal om op het terrein extra ervaring op te doen. “Oefenen gebeurt altijd best zo realistisch mogelijk”, legt Feys uit. “En hoewel echt extreme situaties, zoals vuren, hier in Dendermonde in de praktijk zelden voorkomen, moeten ze toch gerepeteerd worden. Je kan immers nooit weten. Bij de politie zijn we altijd op zoek naar geschikte locaties om bijvoorbeeld interventies goed onder de knie te krijgen. Omdat daarbij gebruik gemaakt wordt van verfmunitie en resten daarvan op muren kunnen blijven hangen, moeten het altijd gebouwen zijn die gesloopt of gerenoveerd zullen worden.”

Dinsdag werd in de Abdijschool een inbraak in scène gezet. Ploegen kwamen ter plaatse na een melding van diefstal en de mogelijke verdachte nog ter plaatse. Agenten zetten meteen een sweeping van het gebouw in om de dief op te sporen. Met gemelde verdachte handelingen op de eerste verdieping, was het de trap op sluipen naar boven, wapens in de aanslag. Niet veel later klonken al luide schreeuwen en bevelen. De verdachte werd in de boeien geslagen. Missie geslaagd.

Bovendien waren ook een aantal ruimtes in het complex ingericht als living, theaterzaal en secretariaat van een school waar dieven hadden toegeslagen. “Bedoeling hier is een degelijk sporenonderzoek te doen”, legt Feys uit. “Snel mogelijke sporen detecteren en voorkomen dat ze vernield worden, is uiterst belangrijk. Een blikje of sigarettenpeuk kunnen DNA bevatten, een deurstijl of raam vingerafdrukken, enzovoort.”

Dat de Dendermondse politie intensief oefent op vaststellingen van diefstal in gebouwen, kadert binnen het Zonaal Veiligheidsplan waarbij inbraken één van de prioriteiten van de politiezone zijn. Ook op 4 en 12 februari en 12 maart zullen interventieploegen nog oefeningen houden in de vroegere Abdijschool. Geluidsoverlast hoeven omwonenden niet te vrezen, omdat de agenten verfmunitie en geen losse flodders die knallen veroorzaken gebruiken. Wie toch met vragen zit, kan terecht op 052/25.12.00.