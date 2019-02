Otto-Jan Ham over vriendschap in CC Belgica Nele Dooms

27 februari 2019

15u45 1

Otto-Jan Ham brengt op vrijdag 1 maart zijn voorstelling ‘Even Goede Vrienden’ in Dendermonde. Ham vindt dat hij best nog wel wat nieuwe vrienden kan gebruiken en komt die zoeken in de Dendermondse theaterzaal. Het publiek mag zich verwachten aan een interactieve, humoristische show, met hier en daar wat ontroering. De voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be.