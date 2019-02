Oscar Romerocollege waagt zich aan musical Nele Dooms

07 februari 2019

16u57 1 Dendermonde Leerlingen en leerkrachten van het Oscar Romerocollege van Dendermonde wagen zich aan een musical. Dat de school elk jaar een grote toneelproductie brengt, is traditie. Deze keer is “Footloose” aan de beurt. Voor de regie trok de school Stijn De Wolf aan.

“Footloose” is meer dan een gekende musical. De productie vertelt het verhaal van een jongere die moet verhuizen van een grootstad als Chicago naar het landelijke Bomont. “Alles waar die van droomt en wil van genieten als jongeren, is not done in dat kleine stadje”, vertelt Stijn De Wolf. “Dat leidt tot de nodige moeilijkheden.”

Bij de musical zijn een honderdtal jongeren en volwassenen betrokken. Zij acteren, zingen en dansen. “Maar ook voor de decorbouw staan eigen vrijwilligers in, net als voor klank en belichting”, zegt Johan Poppe, leerkracht in het Oscar Romerocollege. “Het enthousiasme is erg groot.”

Voor deze productie is het podium in de feestzaal van de school volledig uitgebouwd. “Het is het bewijs dat de school naast acteertalent, ook heel wat grafisch talent in de rangen heeft”, zegt regisseur De Wolf. “Ik ben erg blij dat ik deze opdracht aanvaard heb. Het is heel leuk werken met jongeren. Dat geeft een heel ander soort energie. Ik vind het enorm leuk om te zien hoe zij door de maanden heen tijdens de voorbereidingen enorm groeien.”

Voorstellingen van Footloose vinden plaats op vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 februari, telkens om 20 uur. Toegangskaarten kosten 13 euro voor volwassenen, 10 euro voor jongeren. Liefhebbers kunnen terecht in de feestzaal van de ORC-campus aan de Noordlaan in Dendermonde. Info en reservatie: www.romerocollege.be.