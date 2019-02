Oscar Romerocollege opent nieuwe chemielokalen voor STEM-richtingen Nele DOOMS

05 februari 2019

15u49 2 Dendermonde Het Oscar Romerocollege van Dendermonde heeft er twee nieuwe chemielokalen bij. Andere wetenschapslokalen kregen verschillende aanpassingen. De school zet hiermee voort in op de STEM-richtingen binnen het aanbod.

De chemielokalen zijn ingericht in de gebouwen van de campus Talen en Exacte Wetenschappen aan de Noordlaan. Ze beschikken over alle mogelijkheden die handig zijn tijdens de lessen chemie, met alle nodige apparatuur en hoge lessenaars waar de leerlingen proefjes aan kunnen doen. “Dat doen ze overigens allemaal in witte stoffen overjassen”, zegt directeur Patrick de Smet. “Ook andere wetenschapslokalen kregen een make-over, zodat er veel praktischer les in te geven is.”

De school zet hiermee voort in op STEM, wat staat voor Science Technology Engineering en Mathematics. “De lokalen op onze STEM-campus willen we zoveel mogelijk afstemmen op de noden van de vakgroep wetenschappen en de leerlingen die een doorgedreven studie van wiskunde en wetenschappen kozen”, zegt De Smet. “De school is op dat vlak in volle ontwikkeling. In de eerste graad kunnen de leerlingen als sinds de start van het nieuwe O.Romerocollege voor STEM kiezen. Dat groeit door, zodat dit schooljaar ook het derde jaar daarmee gestart is. De volgende jaren zullen we almaar meer expliciet in verschillende richtingen oog hebben voor STEM, waarbij de leerlingen bijvoorbeeld kunnen werken rond uitdagingen rond mobiliteit, duurzame energie, klimaat en gezondheid.”

Voor de inrichting van de klaslokalen konden de vakleerkrachten advies geven. “Zij dachten na over pedagogische en didactische vereisten zodat de leerdoelstellingen beter gerealiseerd kunnen worden op een eigentijdse manier”, klinkt het. “Veiligheid en gezondheid krijgen veel aandacht. Zo is de ventilatie van de lokalen op punt gesteld, werden trekkasten vernieuwd en nooduitgangen aangebracht. Elk lokaal werd ook uitgerust met oogdouches, een nooddouche, nieuw labomateriaal en nieuwe borden, tafels en stoelen.”