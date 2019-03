Oscar Romerocollege laat leerlingen zelf beslissen over heropwaardering infrastructuur Nele Dooms

18 maart 2019

16u17 0 Dendermonde 12.000 euro trekt het Oscar Romerocollege van Dendermonde uit om op haar verschillende campussen extra projecten mogelijk te maken. Dat kadert in een opwaardering van de schoolinfrastructuur. Leerlingen mochten daar zelf voorstellen voor indienen.

In het auditorium van de campus Techniek en Engineering van het ORC werden de laureaten van de projectideeën voor een betere infrastructuur in de school bekendgemaakt. Op elke campus hadden klassen voorstellen ingediend. “We riepen iedereen op om bij wijze van wedstrijd projecten in te dienen”, zegt directeur Hans Vanhulle. “Er kwamen heel wat bruikbare ideeën voor een leukere school binnen en met de beste gaan we nu aan de slag. In de toekomst zullen we nog dergelijke initiatieven organiseren om onze jongeren zelf te laten bepalen wat ze graag willen op school.”

De leerlingen van het centrum Leren en Werken kozen voor een chillruimte in hun school. Op de campus Welzijn en Maatschappij komen er picknickbanken en zal een filmlokaal worden ingericht. De campus Techniek en Engineering mag zich aan een verfraaiing van de speelplaats verwachten. De jongeren van Talen en Wetenschappen zullen in de toekomst kunnen relaxen en de lunch eten aan picknickbanken. Voor de afdeling Economie en IT bleken een watertap en ORC-drinkbussen fel gegeerd. En voor de eerste graad wordt een ‘secretbox’ geplaatst, een postbus waar jongeren hun bezorgdheden in kwijt kunnen.