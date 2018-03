Oscar Romerocollege brengt Classic for Kids 29 maart 2018

De kinderen van de basisschool van het Oscar Romerocollege stonden op het podium met Classic for Kids. Ze brachten muziek voor liefst 1.300 toeschouwers. "Het is een mooi vervolg op een eerste reeks classics-concerten die we in 2010 brachten", zegt directeur Pascal Putteman. "De kinderen zingen onder begeleiding van een liveband, met professionele geluidsversterking en belichting." Thema dit jaar was 'kleur' en dus brachten de leerlingen allemaal liedjes die met kleur te maken hebben, zoals Rood van Marco Borsato, Yellow submarine van The Beatles, Roosje mijn Roosje van Conny Vandenbos en Twee ogen zo blauw van Willy Derby. Een volgende editie komt er in 2020.





