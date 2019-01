Oscar Romerocollege blijft groeien Nele Dooms

13 januari 2019

12u24 0 Dendermonde Het Oscar Romerocollege blijft groeien. Nadat de vrije secundaire scholen van Dendermonde al samensmolten en ook de vrije basisscholen daar de handen in elkaar sloegen, maken nu ook de Lebbeekse katholieke basisscholen en de Heilige-Hartschool van Sint-Gillis er deel van uit. Dat vierden leerkrachten en directie in de Vrije Basisschool Dorp van Lebbeke.

Zorgen voor steeds meer professionaliteit. Dat is het uitgangspunt van de groeiende uitbreiding van het Oscar Romerocollege. In september 2016 smolten daarvoor al de vroegere vier Dendermondse vrije secundaire scholen Heilige-Maagdcollege, Sint-Vincentiusinstituut, VHTI en VTI samen tot één grote school: het Oscar Romerocollege met verschillende campussen verspreid over de Dendermondse binnenstad. Ook de vroegere vrije basisscholen van het Sint-Vincentiusinstuut en H.Maagdcollege hoorden al bij de fusie. Later beslisten ook andere schoolbesturen van basisonderwijs samen te gaan met de vzw Oscar Romerocollege.

“Naast de vrije basisscholen van Baasrode, Appels, Oudegem en Berlare, maken nu ook de Minnestraal en Vrije Basisschool Dorp van Lebbeke, de Schatkist van Wieze en De Bellewij van Denderbelle deel uit van het Oscar Romerocollege”, zegt directeur Hans Vanhulle. “Als laatste sloot de Heilig-Hartschool van Sint-Gillis-Dendermonde aan. Door allemaal één grote groep te vormen staan we sterker in onze werking, om het hoofd te bieden aan een wetgeving die steeds complexer wordt. We bundelen de krachten voor meer professionalisering.

De Oscar Romeroscholen vzw is nu goed voor in totaal 1.000 personeelsleden en 7.500 leerlingen. Toch maakt de groep zich sterk dat elke basisschool zijn eigenheid en individueel pedagogisch karakter behoudt. “We willen groot zijn in kleinschaligheid en verscheidenheid”, zegt Vanhulle. “Het gaat hier dan ook niet om fusies van scholen. De samenwerking richt zich vooral op het zo optimaal mogelijk inzetten van middelen en omkaderende diensten. Aankopen die gecentraliseerd worden bijvoorbeeld, waardoor de prijs omlaag gaat door de grotere hoeveelheden, of administratie. Daarvoor gaan we diensten centraliseren. Zo kunnen de directeurs in hun school zich meer richten op het pedagogische luik in plaats van zich bijvoorbeeld te moeten bekommeren om verstopte toiletten.”

In eerste instantie wordt een inventaris opgemaakt van alle infrastructuur die de hele Oscar Romerogroep omvat. “We brengen alle gebouwen en de daarbij horende grootste noden in kaart om dan uit te maken waar financiële middelen prioritair naartoe moeten gaan”, zegt Vanhulle. “Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne zijn elementen die bij inspecties steeds zwaarder doorwegen. We willen degelijke huisvesting voor al onze scholen.”

De nieuwe start werd door de leerkrachten en directies van de basisscholen gevierd met een receptie in de Vrije Basisschool Lebbeke Dorp aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke. De personeelsleden klonken er op de samenwerking. “Met als grootste doel elk kind en elke jongere zo goed mogelijk te begeleiden in zijn schoolcarrière”, klinkt het.