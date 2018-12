Originele kunstwerken voor goed doel Nele Dooms

11 december 2018

12u27 0

Didier Van Autrève, chefkok van restaurant Flammazien in hartje Dendermonde, haalt zijn creatiefste kant boven. Dat doet hij op vraag van het GO!Talent van Dendermonde. De school sprak onder andere verschillende “bekende” inwoners in Dendermonde aan om kunstwerken te maken. Die zullen geveild worden voor het goede doel.

GO!Talent uit Dendermonde en basisschool De Bijenkorf uit Sint-Gillis slaan de handen in elkaar in het kader van de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. De twee scholen bouwen samen hun eigen “Glazen Huis” uit. Dat opent op zondag 16 december de deuren op de campus van het Atheneum, aan de Begijnhoflaan, en is te bezoeken tot 21 december. Doorlopend wordt radio gemaakt en tussendoor vinden allerlei activiteiten plaats die geld in het laatje moeten brengen voor het goede doel.

“Voor één van die initiatieven is ook de hulp van Dendermondenaars gevraagd”, weet Didier Van Autrève. “We maken schilderijen die geveild zullen worden. Ik zou natuurlijk Didier niet zijn als ik het niet zo origineel mogelijk aanpak. Ik ging niet aan de slag met verf en penseel, maar bouwde een doek uit met materieel uit het restaurant en de vroegere broodjeszaak. Het kunstwerk bevat onder andere scherven van gebroken koffiekopjes, chilipepers en maïs van op de barbecue.”

De kunstveiling staat gepland op woensdag 19 december om 19.30 uur. De opbrengst van de verkoop, samen met de centen van andere initiatieven, gaat naar de vzw Vergeet de Kinderen Niet en de vereniging Wereldkids.

Het Glazen Huis start op zondag 16 december met een Jazzmatinée om 11 uur, met gastartieste Jo Lemaire. Die dag vindt ook een fakkeltocht met led-lichtjes plaats. Op maandagavond 17 december zorgen de Poowerdiva’s voor onder andere een bodyworkout. Dinsdag 18 december treedt de Johnny Cash Coverband op en vindt een filmavond plaats. Woensdagnamiddag 19 december is er kinderanimatie en om 18 uur zorgt de Flanders Red Cross Pipe Band voor muziek. Donderdag 20 december staan een grootouderfeest, kerstmarkt en DJ-contest op het programma.