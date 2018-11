Oriental Jazzband speelt bij Honky Tonk Nele Dooms

27 november 2018

De Oriental Jazzband komt langs bij de Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde. Daarmee koestert de Honky Tonk zijn ‘legends’. De muzikanten brengen New Orleans Jazz en brengen een verfrissende wind binnen de wereld van de huidige traditionele jazz. Hun sound is levendig en aanstekelijk, met een dosis rhythm & blues en een klein streepje rock & roll. Het concert vindt plaats op zaterdag 1 december om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzclub, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Info en reservatie: www.honkytonk.be of 0478/92.82.70.