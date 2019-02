Organisatoren Kerststallentocht steunen De Haven Nele Dooms

15 februari 2019

10u43 0

De organisatoren van de jaarlijkse Kerststallentocht in Baasrode zijn er opnieuw in geslaagd een mooi bedrag in te zamelen voor het goede doel. Het evenement, waarbij verschillende plaatselijke verenigingen op diverse locaties in het dorp een levende kerststal opzetten, werd weer een succes. Dat bracht in totaal 1.983 euro op. Die cheque schenken de organisatoren aan De Haven, de palliatieve eenheid van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde. “Ongeneeslijk zieken vinden er in de laatste fase van hun leven nog de nodige zorg en huiselijkheid”, zegt François De Bleser van de Kerststallentocht. “Zo’n projecten verdienen steun”.