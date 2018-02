Orde zoekt heemskinderen in H.Hartschool 22 februari 2018

02u42 0

De Orde der Stalhouders doet dit jaar voor haar jaarlijkse zoektocht naar geschikte heemskinderen voor het Paard van Snt-Gillis een beroep op de Heilig-Hartschool uit de Otterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Vier leerlingen van deze school krijgen de eer om op zondag 2 september tijdens de bloemencorso op de rug van het Paard door de straten van Sint-Gillis te trekken. "De school zal de komende weken de selectie doorvoeren door middel van een loting", zegt Tony Callaerts van de Orde der Stalhouders. "De traditionele voorwaarden om een heemskind te kunnen zijn, zullen daarbij gevolgd worden. In de loop van de lente worden de vier kinderen gekozen." In juni zullen de nieuwe heemskinderen een eerste keer kennismaken met het paard en zullen ze ook aan het grote publiek voorgesteld worden. De Orde is opgetogen over samenwerking met de H.Hartschool, de grootste basisschool van Sint-Gillis. "Het is letterlijk één van dé instituten van Sint-Gillis", zegt Callaerts. "Veel leden van de vzw liepen er zelf als kleuter ooit school." HeHa is ondertussen de vierde 'leverancier' van de heemskinderen, sinds het Paard in 2015 een comeback maakte. Ze volgt collega-basisschool De Bijenkorf, atletiekclub Denderland en de Dendermondse Rugbyclub op. (DND)