Orde van Palingboer pakt uit met nieuwigheden voor goed gevulde carnavalsdagen Nele Dooms

26 februari 2019

09u53 0 Dendermonde De carnaval in Baasrode zal dit jaar meer dan gevuld zijn. Daar zorgt de Orde van de Palingboer voor. Die lanceert verschillende nieuwe initiatieven om ook de maandag en dinsdag van carnaval voor leven in de brouwerij te zorgen. Een kinderstoet en Marginaulen Destag zijn nieuw, de Gouden Palingworp keert terug.

“Het is een bewuste keuze om zowel carnavalsmaandag als -dinsdag een voller programma te geven”, zegt Terry Van Riet van de Orde van de Palingboer. “Voorbije jaren kregen we vaak de opmerking van carnavalisten dat er te weinig te doen was. Velen willen blijven vieren, maar liepen dan wat verloren in het dorp. Nu zorgen we ervoor dat er van verveling of doodse momenten totaal geen sprake zal zijn.”

Een eerste nieuw initiatief is de “Grote Kinderstoet”. Die zal op maandag 4 maart vanaf 14 uur door het centrum van Baasrode trekken. “Kinderen zijn onze toekomstige generatie carnavalisten”, zegt Van Riet. “Als we willen dat carnaval ook in de toekomst nog zal bestaan, moeten we ervoor zorgen dat de jonge gasten nu al goed de smaak te pakken krijgen. Een kinderstoet kan een aanzet zijn. De optocht trekt langs de verschillende cafés waar kinderen een code kunnen kraken. Daarmee winnen ze bonnetjes om op de kermisattracties te mogen. Zo is dit een win-win voor carnaval en kermis, met gewoon voor allebei veel meer volk op de baan. Alle kinderen van de Baasroodse scholen en buitenschoolse kinderopvang zijn uitgenodigd met flyers.”

Afsluiten doen de kinderen op het dorpsplein. Daar wordt op maandag om 16 uur de Gouden Palingworp opnieuw in het leven geroepen. Jaren geleden vond die telkens plaats op het einde van de carnavalsstoet op zondag, maar hield enkele jaren geleden op te bestaan. “Daar komt nu weer verandering in, maar dan op maandag”, legt Van Riet uit. “Zo kunnen ook de carnavalisten zelf meedoen. Meteen na de stoet zijn zij normaal immers druk in de weer om wagens op hun plaats te zetten, wat op te warmen, enzovoort. Op maandag staat niets hen in de weg om mee te doen.”

Vanaf 18 uur komt bovendien Yves Segers langs. Met een mobiel podium zal die aan alle café’s in de dorpskern een optreden van telkens drie kwartier geven. Aansluitend breekt de “Nacht van Bostroë” los. Wie het een hele nacht volhoudt, kan op dinsdagochtend vanaf 5 uur “ballekes met boterhammen” krijgen in café Marquise. De Orde van de Palingboer start om 6 uur “Marginaulen Destag” in De Vliet. “Een hapje, een drankje, spek met eieren, het zal er allemaal zijn”, zegt Van Riet. “Zo bieden we een onderkomen voor de ‘die hards'. We blijven ganse dag open tot de afscheidsronde door het dorp en de popverbranding. Wie dan nog doorkan, kan nog een pintje drinken op ons Stroempelbal.”

Hoogdag van de carnaval moet natuurlijk zondag 3 maart worden. Dan trekt de carnavalsstoet door het centrum. De Orde van de Palingboer is er fier op dat het kan rekenen op de deelname van acht groepen van eigen bodem. “Dat is zowat het dubbele dan waar Dendermonde kan op rekenen en onze gemeente is zoveel kleiner”, klinkt het.