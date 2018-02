Orde van de Palingboer is klaar voor carnaval OOK CAFÉS VIEREN MEE EN ZETTEN HELE WEEKEND LANG ACTIES OP POTEN NELE DOOMS

07 februari 2018

02u42 0 Dendermonde De Orde van de Palingboer nodigt iedereen uit om dit weekend carnaval te vieren in Baasrode. Het carnavalsweekend is een vaste waarde bij de start van de krokusvakantie. "Dankzij de inzet en medewerking van verschillende cafés is er dit jaar nog meer te doen dan anders", klinkt het tevreden bij het carnavalcomité.

Aan de 56ste 'grote cavalcade' zijn ze dit weekend in Baasrode toe. "En we kunnen gerust stellen dat het carnaval in ons dorp nog volop leeft", zegt Terry Van Riet van de Orde van de Palingboer. "Naast de traditionele vaste groepen, mogen we dit jaar bijvoorbeeld ook een nieuwe verwelkomen. Tes Altoid Iet neemt dit jaar deel als losse groep, om vanaf volgend jaar ook als een volwaardig vaste groep aan de stoet deel te nemen. Bij de losse groepen hebben we ondertussen ook vaste waarden. Zo tekenen De Tuttebellen ondertussen voor het tiende jaar present."





Zeven groepen van eigen bodem zijn momenteel volop bezig om hun wagens op tijd klaar te krijgen voor de stoet. Verschillende van hen maken daarvoor sinds dit jaar dankbaar gebruik van de nieuwe carnavalwerkhal aan het Hoogveld. Onder andere de Sjikke Stikken zijn er aan de slag om een bewegend schip te realiseren. "We tonen dit jaar de Bostroëneirs op hun sjikst", zegt Peter Bosteels. "We zitten hier goed in het Hoogveld. Vroeger kon dan wel de uitwerking van het thema tot de laatste minuut geheim blijven, dat we nu met diverse groepen op één locatie zitten, komt de sfeer toch ten goede."





De Pierrotvrienden zijn met hun 33-jarig bestaan dit jaar alvast toe aan een carnavalsjubileum van drie keer elf. Zij komen als samurai naar de stoet. De Bostrose Nachtoilen eren de dansmariekes en De Biermoilen gaan voor de sfeer van Tomorrowland. De Schoimloëpers treden toe tot de Sekspolies, de Chiwawa's spreken tot de verbeelding met 'Qi Wa Wa' en D'Omerkes trekken naar de Moulin Rouge.





Extra vertier

Dit jaar doen echter ook diverse Baasroodse cafés hun duit in het zakje om voor extra vertier te zorgen tijdens het carnavalsweekend. "Daardoor is er veel meer te doen dan andere jaren", zegt Van Riet. "Als comité zijn we daar erg blij mee. Hoe meer er te gebeuren valt, hoe liever we het hebben. We zijn de cafés alvast dankbaar voor hun inzet." Zo biedt café De Kring op vrijdagavond 9 februari al een confettifuif aan. Café Den Botter en Café Ieder 't Zijn zorgen op maandagmiddag 12 februari dat carnavalisten de innerlijke mens kunnen versterken. "Stoemp met worst" en "Bostroëse peirewesten me friet" staan op de menu. Aansluitend op de Palingworp maandagnamiddag om 15 uur geeft café Ieder 't Zijn een gratis vat.





Discobar A Bakkes zorgt er dan voor ambiance. In café Den Botter start om 16.30 uur Ambidance, in aanloop naar de traditionele Nacht van Bostroë.





De Orde van de Palingboer zelf plant op zaterdag 10 februari om 15 uur een bezoek aan het rusthuis met Keizer Davy, Prinses Peggy en de jeugdprinsen. Met de zitting van de Orde om 19 uur wordt het officieel startschot voor het carnavalsfeest gegeven. De stoet zelf gaat op zondag 11 februari vanaf 13.30 uur uit. Naast de Baasroodse groepen nemen ook een tiental andere carnavalsverenigingen uit de wijde regio deel. Op dinsdag 13 februari bezoekt het comité dienstencentrum 't Pleintje om 15 uur. Na een laatste rondgang langs alle cafés vanaf 19 uur, vindt rond 21 uur de popverbranding plaats aan De Vliet.