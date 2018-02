Opwarmen tijdens Dikketruiendag 07 februari 2018

02u41 0 Dendermonde Gisteren was het Dikketruiendag en dat betekende op heel wat plaatsen dat de verwarming een paar graden lager werd gedraaid. Ook verschillende scholen in de regio namen daar aan deel. Bij hen betekende de actie niet alleen een extra warme trui aantrekken, maar ook initiatief nemen om voor wat opwarming te zorgen en de aandacht vestigen op een beter milieu.

De leerlingen van BuSO-school Spectrum in Buggenhout startten Dikketruiendag gisterenochtend met een bewegingsmoment op muziek. Daarvoor verzamelden alle jongeren op de speelplaats van de school.





Later trokken ze onder andere naar het wachtbekken in de buurt, deden proeven rond waterzuivering, sorteerden afval en gingen energie meten van toestellen op school. "Op die manier proberen we onze leerlingen wat bewustwording mee te geven rond de ecologische voetafdruk", zegt Fabiola Van den Bossche van Spectrum.





Hittestress

Ook in het Oscar Romerocollege van Dendermonde werd de verwarming een paar graden lager gezet. Daar kregen de leerlingen 's middags warme verse soep. "Maar alleen als ze daarvoor zelf een herbruikbare beker meebrengen", klinkt het. "Op die manier dragen we ons steentje bij voor minder afval." Het Dendermondse stadsbestuur zette vooral het jaarthema van de Dikketruiendag in de kijker: hittestress. Dat betekent dat groen in de stad kan helpen om te voorkomen dat op warme dagen steden door al de verharde oppervlaktes veranderen in hitte-eilanden, waar de temperatuur 7 tot 8 graden hoger ligt dan op het platteland. Daarom werd het Administratief Centrum gisteren opgesmukt met groeneilanden. Die zullen gedurende een aantal weken de lente naar binnen brengen. (DND)