Oproep om Dendermondse vlaaien in de kijker te zetten Nele Dooms

15 maart 2019

Dendermonde André Delcart uit Dendermonde, expert van streekproducten en lokale gastronomie, doet een oproep om de Dendermondse vlaaien in de belangstelling te zetten. Aanleiding is een actie die de VLAM, de Vlaamse Dienst voor Agro- en Visserijmarketing, plant om vlaaien als typisch Oost-Vlaams product te promoten. "Uiteraard mogen de Dendermondse vlaaien, die een beetje in de vergeethoek dreigen te raken, zeker niet ontbreken", zegt Delcart.

Vlaaien zijn een gegeerde lekkernij bij kermissen en feestelijke gelegenheden. In verschillende gemeenten kregen vlaaien een officiële erkenning als streekproduct, zoals de Aalsterse Vlaaien, Gentse Vlaaien en de Vlaaien uit Oostakker. “Maar ook Dendermonde heeft een lange traditie in de bereiding van vlaaien”, weet Delcart. “De Stedelijke Musea Dendermonde organiseerden enkele jaren geleden met succes een wedstrijd om te ontdekken wie de beste vlaaien maakte. Toen de VLAM me vroeg mee te werken aan hun project rond vlaaien, was ik natuurlijk onmiddellijk akkoord. Maar de Dendermondse vlaaien mogen er dan zeker niet bij ontbreken.”

Delcart doet daarom een oproep naar de Dendermondse bakkers en horeca, individueel of gezamenlijk, om de Dendermondse vlaaien in de belangstelling te zetten. “Ik hoop dat er bakkers of handelaars zijn die bereid zijn eigengemaakte vlaaien of typisch Dendermondse vlaaien op de kaart te zetten”, zegt hij. “Belangrijk ingrediënt daarbij is de Ros Beiaard-peperkoek.”

Wie interesse heeft, kan contact opnemen via 052/33.52.81 of via a.delcart@skynet.be.