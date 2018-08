Opnieuw inbraakpoging op Mechelsesteenweg Koen Baten

24 augustus 2018

Op de Mechelse steenweg in Dendermonde hebben dieven rond 05.30 uur vanmorgen een inbraakpoging gepleegd op een computerwinkel. De dader of daders gooiden de ruit achteraan in. Het alarm ging daarna onmiddelijk af waardoor de daders op de vlucht sloegen. De zaak werd uiteindelijk niet betreden.