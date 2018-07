Oplichters misbruiken Tondeldoos 04 juli 2018

02u39 0 Dendermonde Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde, waarschuwt voor valse verkopers.

"Blijkbaar gaan er oplichters van deur tot deur om in onze naam spullen te verkopen", klinkt het. "Zo verkochten ze in Sint-Gillis armbanden aan 5 euro per stuk zogezegd voor de Tondeldoos.





En in Appels gingen ze rond om er inwoners om materiaal te vragen om aan de Tondeldoos te schenken. Op deze manier werken wij echter niet. Onze vrijwilligers gaan nooit van deur tot deur om materiaal te vragen. En enkel verenigingen verkopen soms voor ons dingen, maar niet van deur tot deur. Onze vrijwilligers zullen nooit aanbellen met de vraag om iets te kopen voor steun. Wie dus dergelijke verkopers aan de deur krijgt, mag zeker zijn dat ze vals zijn. Het is erg spijtig dat op deze manier misbruik wordt gemaakt van onze naam." (DND)