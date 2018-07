Opknapbeurt voor kop Paard van Sint-Gillis 12 juli 2018

02u33 4 Dendermonde De kop van het Paard van Sint-Gillis staat momenteel in het atelier van kunstenaar Staf Vinck. De Orde der Stalhouders bracht het naar daar voor een opknapbeurt. Tegen de bloemencorso in september moet de kop weer als nieuw zijn.

Het Paard van Sint-Gillis, dat een paar jaar geleden een comeback kreeg dankzij de Orde der Stalhouders, is erfgoed. De kop, een creatie van Maurice Heuvinck, werd in 1919 afgewerkt en voor het eerste gebruikt in een ommegang in Sint-Gillis.





Net omwille van de historische waarde, kreeg de kop een paar maanden geleden een intensieve behandeling in een anoxiekamer in Ename. De Erfgoedcel Land van Dendermonde en het stadsbestuur namen de kosten op zich.





Retouches

"De behandeling betekende dat de kop een hele tijd in een luchtvrije ruimte bewaard werd om zo af te rekenen met beestjes in het hout. Het kreeg hiervoor al eens een behandeling, maar met deze therapie zijn we nu honderd procent zeker dat echt alle mogelijke beestjes dood zijn", zegt Tony Callaerts.





Alleen raakte de buitenzijde van de kop tijdens het transport wat beschadigd. Daarom vertoeft het nu bij kunstenaar Staf Vinck, die het enkele retouches zal geven. "Op plaatsen waar dat nodig is, krijgt de kop een nieuw laagje verf", zegt Vinck. "Ook de oren moeten weer steviger vastgezet worden. Ik doe dit met plezier voor de Orde, in ruil voor de belofte dat ze heel zorgzaam met dit erfgoed omgaan." (DND)