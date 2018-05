Opknapbeurt voor jaagpad 12 mei 2018

Het jaagpad langs de Schelde in de omgeving van de Sint-Ursmaruskerk in Baasrode krijgt een opknapbeurt. De herstellingswerken aan de waterkeringsmuur vinden plaats van maandag 14 mei tot 1 juni. Daardoor zal er geen doorgang voor fietsers en voetgangers mogelijk zijn. Zij moeten omrijden via de Sint-Ursmarusstraat. Er geldt ook een parkeerverbod op de parking achter de kerk. (DND)