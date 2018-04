Opknapbeurt voor betonnen rijvak N41 26 april 2018

02u46 0

Een aannemer is gestart met herstellingswerken op de N41, ter hoogte van het kruispunt met de Vlassenhout, in Dendermonde. Het betonnen rijvak in de rijrichting van Lebbeke, krijgt er een opknapbeurt. De werken zullen duren tot en met vrijdag 11 mei. Naar aanleiding hiervan wordt voor de verkeerslichten aan de Vlassenhout, de rijstrook om naar rechts af te slaan en om rechtdoor te rijden richting Lebbeke plaatselijk afgesloten. Het verkeer moet via de linker rijstrook de werfzone passeren. (DND)