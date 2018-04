Ophaalploegen Verko weer gewoon aan de slag 19 april 2018

De ploegen van afvalintercommunale Verko van Dendermonde zijn gisteren weer gewoon aan de slag gegaan om afval op te halen. Eerder deze week vonden stiptheidsacties plaats, waarbij ophaaldiensten het werk om 15 uur neerlegden ook al waren afvalrondes nog niet afgewerkt. Ze wilden daarmee de hogere werkdruk door een groot aantal langdurig zieken van de jongste tijd aankaarten. De directie kon echter meedelen dat het volop bezig is met extra aanwervingen. "Het contract van enkele tijdelijke medewerkers is al verlengd om de afwezigenheid van langdurig zieken en de aankomedne seizoenspiek op te vangen", klinkt het daar. "Bovendien waren we al voor de acties bezig rond extra aanwervingen van nieuw personeel. Voor de inzet van interims hebben we nog formeel akkoord van de vakorganisaties nodig." Omdat de stiptheidsacties opgehouden zijn, zou ook de hinder bij afvalophalingen opgelost moeten zijn. Verko probeert om voor het weekend alsnog extra inhaalrondes te organiseren. Afval dat toch niet ingezameld zou zijn, moet bij een volgende ophaalronde aangeboden worden. (DND)