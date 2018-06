Opendeur in Zilverpand 06 juni 2018

02u53 0 Dendermonde Lokaal dienstencentrum Zilverpand organiseert op zaterdag 9 juni een opendeur. De groep van serviceflats met dienstencentrum bestaat sinds 1980 en is daarmee één van de oudste aanbieders van aangepast zelfstandig wonen voor ouderen, gecombineerd met een activiteiten- en dienstenprogramma op hun maat.

De opendeur is bestemd voor iedereen die hiermee wil kennismaken. Nieuwsgierigen zijn welkom tussen 11 en 17 uur. De tuin van het Zilverpand vormt het decor waarin alle activiteiten en diensten voorgesteld worden. De organisatoren zorgen ook voor een stukje muziek en een hapje en drankje.





Om 11 uur start een aperitief met Rudy's melodie. Om 13.30 uur en 16 uur vinden rondleidingen in het gebouw en een flat plaats. Er zijn ook workshops bloemschikken, mindfull bewegen, tekenen en keramiek. De Fit+groep demonstreert haar kunnen. De thuiszorg en het buurtzorgproject Donckstraat bemannen infostands.





's Middags staan er frietjes met balletjes op het menu en in de namiddag zijn er pannenkoeken. Het Zilverpand bevindt zich aan de Nieuwburcht 10 in Dendermonde. Info: 052/25.17.30 of via ldc.zilverpand@ocmw.dendermonde.be. (DND)