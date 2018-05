Opendeur bij Bonsaiateljee 04 mei 2018

Het Bonsaiateljee van Dendermonde organiseert dit weekend haar jaarlijkse opendeurdagen. Bezoekers vinden er allerlei nieuwe bonsai en aanverwante producten. Er zijn ook demonstraties van Belgische bonsaitalenten. De dorst lessen kan in het pop-up bonsaicafé. Er is ook een gratis tombola waarbij een mooie demobonsai verloot wordt. Die wordt gevormd door Jean-Pierre Van Damme, recent winnaar van de Belgische Nieuw Talent- wedstrijd. De winnaar heeft alvast een topstuk om bij de collectie te plaatsen. De opendeurdagen vinden plaats op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 mei, telkens vanaf 9 uur. Iedereen is welkom in het Bonsaiateljee, aan de Sint-Onolfsdijk 71c in Dendermonde. Info: www.bonsaiateljee.be of 0476/35.24.27. (DND)