Open Vld wil harde aanpak criminaliteit 05 maart 2018

Oppositiepartij Open Vld wil een harde aanpak van de criminiliteit in Dendermonde.





De eis komt er na een reeks nieuwe vechtpartijen aan de stationsbuurt. De politie moest vorige week nog masaal uitrukken voor een vechtpartij tussen scholieren. Sindsdien is het toezicht opgedreven. "De vechtpartijen wijzen op een escalatie van de onveiligheid", zegt gemeenteraadslid Gino Van der Vreken. "Al jaren probeer ik de veiligheidsproblematiek aan te kaarten. Nu de criminaliteit nog toeneemt, is de maat vol."





Van der Vreken pleit voor bewakingscamera's. "Sinds in 2017 beslist werd om ANPR-camera's in te zetten, blijken deze nog altijd niet operationeel", zegt hij. "Veiligheidscamera's kunnen wel ingezet worden tegen sluikstorten en op het industrieterrein, maar in de binnenstad en rond het station houdt het stadsbestuur de boot af. Dat is onbegrijpelijk, want de veiligheid van inwoners en bezoekers, scholieren inclusief, zou toch één van de eerste bezorgdheden moeten zijn. Er moeten dringend meer vaste veiligheidscamera's komen en de politie moet meer middelen ter beschikking krijgen tegen criminelen. Veiligheid is meer dan flitsen en alcoholcontroles houden." (DND)