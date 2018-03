Open Vld tevreden met camerabewaking 16 maart 2018

Oppositiepartij Open Vld van Dendermonde is tevreden met de beslissing dat er vaste bewakingscamera's in de binnenstad komen. De maatregel maakten burgemeester Piet Buyse (CD&V) en korpschef Patrick Feys deze week bekend. De camera's komen op acht plaatsen, zoals het station en de Oude Vest, in het hart van de stad. Open Vld pleitte de voorbije jaren al meermaals voor een dergelijke maatregel. "We zijn blij dat na jarenlang aandringen we onze slag in de strijd tegen overlast en criminaliteit thuis halen", zegt raadslid Gino Van der Vreken. "Al sinds 2015 plaatsen we de veiligheids- en overlastaanpak hoog op de agenda. Dendermonde hinkte op dat vlak achterop. Moderne technologie zal nu een oplossing bieden en dat is een goede zaak. De veiligheid en gemoedsrust van de burgers én zelfstandigen moet een prioritair zijn." (DND)