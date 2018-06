Open Vld stelt zes nieuwe ondernemende kandidaten voor 12 juni 2018

Open Vld pakt uit met zes nieuwe kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo krijgt Johan Staes (37) uit Dendermonde-centrum, adviseur bij minister Maggie De Block waar hij de sociale zekerheid opvolgt, een plaats op de lijst. Hij is penningmeester van de Dendermondse Open Vld-afdeling en in zijn vrije tijd loopt hij bij AC Denderland. Ria Van Langenhove (63) uit Grembergen was er in 2012 al eens bij en komt nu opnieuw op voor Open Vld. Ze werkt in het consultancybedrijf van haar man en is haar leven lang als gewezen leerkracht, monitrice, jeugdleidster en vrijwilligster begaan geweest met jongeren. Illy Tasatan (32) uit Sint-Gillis is volledig nieuwkomer in de Dendermondse politiek. Hij baat een broodjeszaak uit in de Kerkstraat en speelt basketbal bij BBC Grembergen. Ook Filip Rombaut (54) uit Oudegem, zaakvoerder van restaurant "De Kastelein", een gewezen motard en gepassioneerd autoliefhebber, sluit aan bij Open Vld. Met Iany Tsaoussis (38) rijft Open Vld nog een dynamisch figuur binnen. Hij is uitbater van café 't Peirt en bekend als voormalig prins carnaval. Tot slot is er Kaatje Colman (29) uit Sint-Gillis, kabinetsmedewerker van gedeputeerde Hilde Bruggeman. Zij was in 2012 de op twee na best scorende vrouw op de Open Vld-lijst. "We hebben allemaal dezelfde spirit: ambitieus, ondernemingsgezind en no nonsens", zegt lijsttrekker Laurens Hofman. (DND)