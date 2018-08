Open Vld stelt zes nieuwe kandidaten voor Nele Dooms

20 augustus 2018

13u30 1 Dendermonde Open Vld Dendermonde pakt uit met zes nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Kandidaten met wie we de reeds ingeslagen weg — een mix tussen jong en minder jong, maar steeds ondernemingsgezind — dynamisch voortzetten", zegt lijsttrekker Laurens Hofman.

Maarten De Boeck uit Grembergen is met zijn 19 jaar de benjamin van de lijst. Hij is voorzitter van Jong Vld Dendermonde, studeert Rechten in Gent en focust zich op het jeugdgebeuren.

Sonia Van Keer (60) uit Baasrode is de echtgenote van Fons Daelemans, de vroegere veerman in Baasrode. Hij stond zelf bij de vorige verkiezingen nog op de Open Vld-lijst. Sonia, die een leidinggevende functie bekleedt in een medisch-technologisch bedrijf, neemt de fakkel van hem over.

Nog afkomstig uit Baasrode is kandidate Tina De Keyser (36), die sinds enkele jaren in Sint-Gillis woont. Deze voormalige kampioene waterskiracen coördineert momenteel internationale evenementen voor de protocoldienst van de FOD Buitenlandse Zaken. Ook in 2012 kwam ze al op.

Sandy De Wannemacker (35) uit Appels, gehuwd en moeder van twee, maakt haar politieke debuut. Ze is zelfstandig thuisverpleegster, diabeteseducator en specialiste wondzorg. Ze is zaakvoerster van SDW Thuisverpleging én kledingwinkel Ju-Ly Fashion.

Luc Van Nuffel (64) uit Sint-Gillis was actief bij Bloso en is medeauteur van het Dendermondse sportbeleidsplan. Zijn focus zal dan ook vooral op sport en jeugd liggen.

En tot slot versterkt ook Mariëtte Verhofstadt (78) uit Dendermonde-centrum de lijst. Zij is meteen de oudste kandidaat. Mariëtte is bekend als voormalig zaakvoerster van restaurant Mont Blanc en juwelenzaak Twice as Nice. In september start ze opnieuw met een handelszaak.