Open Vld rondt huis-aan-huisbezoeken in Baasrode af Nele Dooms

18 juli 2018

Oppositiepartij Open Vld van Dendermonde heeft haar reeks huis-aan-huis-bezoeken in Baasrode afgerond. De partij houdt in elke Dendermondse deelgemeente een enquête om te weten wat er leeft. Na Oudegem, Mespelare, Appels en Schoonaarde was Baasrode aan de beurt. Bij de inwoners in deze gemeente is één de voornaamste verzuchting de staat van de voet-

en fietspaden. "Liefst 82 procent van de bevraagden vindt die ondermaats", zegt Laurens Hofman, lijsttrekker van Open Vld. "Het merendeel vindt ook de plannen voor de ontdubbeling van de Mandekensstraat niet goed. En de sluiting van de lokale bibliotheek en gemeentehuis door de CD&V-SP.A-coalitie, ligt er nog altijd zwaar op de maag. Dienstverlening dicht bij huis is een nadrukkelijke wens." Zo'n 58 procent van de bevraagden maakt melding van onvoldoende onderhoud van openbaar groen. Langs de Scheldedijk zijn meer vuilnisbakken welkom. De Baasrodenaren voelen zich wel veilig. Liefst 71 procent is daar positief over. Hoewel het merendeel tevreden is over de properheid van straten, staan extra acties tegen sluikstorten hoog op het verlanglijstje. De inwoners zijn ook vragende partij voor meer speelpleinen.