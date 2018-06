Open Vld presenteert zes nieuwe verkiezingskandidaten 27 juni 2018

02u26 0 Dendermonde Open Vld van Dendermonde stelt zes nieuwe kandidaten voor de verkiezingen voor. "We gaan voort voor een mix van jonge en meer ervaren kandidaten", zegt lijsttrekker Laurens Hofman.

Dany Van Ranst (57) uit Appels stond in 2012 al eens op de lijst en doet dat bij deze verkiezingen nog eens over. De man is vrachtwagenchauffeur, maar vooral bekend als voormalig uitbater van café Toledo in hartje Denddermonde. Hij is grote supporter van de voetbalclub KAVD, waar hij stadionomroeper is en tien jaar ondervoorzitter was. Ook Nicole Macharis (69), zelfstandig schoonheidsspecialiste, was er in 2012 al bij. Nicole is gehuwd met Willy Ophalvens, bekend in het verenigings- en carnavalsleven in Dendermonde.





Nieuwe gevangenis

Tony Boone (55) uit Sint-Gillis staat bij het grote publiek bekend als pijnder. "De lokale folklore en de cultuur van onze stad liggen me nauw aan het hart", zegt hij. Professioneel is Tony cipier in de Dendermondse gevangenis, waar hij ook VSOA-vakbondsafgevaardigde is. "Een nieuwe gevangenis zou goed zijn voor de werkgelegenheid en de Dendermondse middenstand", klinkt het.





Lynn Flieberg (24) uit Baasrode is zelfstandig thuisverpleegster. Ze combineert dat met aanvullende studies voor verdere specialisatie in de zorgsector. Gunther Duym (41) uit Oudegem is federaal ambtenaar bij het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie. Gert De Backer (49) uit Sint-Gillis is financieel manager in de bouwsector , maar vooral gekend als voormalig uitbater van danscafé P&B's. (DND)