Open Vld pleit voor ophalen glas 26 januari 2018

Oppositiepartij Open Vld pleit ervoor om in de toekomst glas huis aan huis te laten ophalen in plaats van de huidige inzameling via glascontainers. "Dat zou het probleem van zwerfvuil op vele glasbolsites kunnen oplossen", zegt gemeenteraadslid Laurens Hofman (Open Vld). "Daarom stellen we voor om de piste van een glashopaling te onderzoeken. De afvalwagens van Verko doen sowieso al hun ophaalrondes. Mogelijk kunnen die vrachtwagens modulair uitgebreidn worden met een verzamelsysteem voor glas. Een ophaling elimineert meteen ook de geluidshinder die vaak in de buurt van glasbollen aanwezig is en helpt ook minder mobiele personen om hun glas kwijt te raken."





Een glasophaling zit er niet meteen in. "Afvalintercommunale Verko heeft net beslist om te blijven verder werken met glasbollen", zegt schepen en voorzitter van Verko Dirk Abbeloos (CD&V). "Daar geeft FostPlus overigens subsidie voor. Bovendien draaien de huisvuilwagens nu al volle shiften. Om ook glas op te halen, zouden er dus meer aangekocht moeten worden en ook meer personeel aangeworven. Dat betekent een serieus meerkost." (DND)