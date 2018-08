Open Vld maakt programma op basis 15.000 huisbezoeken Nele Dooms

30 augustus 2018

11u28 0 Dendermonde Open Vld heeft haar lijst én verkiezingsprogramma klaar. Dat is opgebouwd op basis van liefst 15.000 huisbezoeken. "Dendermonde is stilgevallen. Wij zijn het enige alternatief om eindelijk weer meer broodnodige dynamiek in onze stad te brengen", zegt lijsttrekker Laurens Hofman.

Open Vld heeft in haar verkiezingsprogramma heel wat concrete en specifieke punten opgenomen. Zo wil de partij een "burgerbegroting" invoeren. "Inwoners beslissen zelf voor een deel over de lokale investeringen", zegt Hofman. "Dat kan op wijkniveau. Zo kan een buurt bijvoorbeeld bepalen welke voetpad of straat prioritair heraangelegd moet worden. Contact met het stadsbestuur vereenvoudigen kan met één 9200-telefoonnummer en één mailadres. Van daaruit worden boodschappen verder verdeeld naar de betreffende dienst."

Op de verkiezingslijst zijn een pak ondernemers uit Dendermonde terug te vinden. Van de 35 kandidaten zijn meer dan de helft zelfstandige of ondernemer. De partij gaat voluit voor een "ondernemend Dendermonde". "Bevoegdheden rond lokale economie, middenstand, landbouw en toerisme moeten gecentraliseerd bij één schepen", klinkt het. "Er moet een ondernemersloket komen én een handelsmanager."

De 15.000 huisbezoeken die leden van Open Vld in heel Groot-Dendermonde aflegden, maakten duidelijk dat de inwoners in de eerste plaats wakker liggen van sluikstorten, betere voetpaden en meer speelpleinen. "Daar spelen we op in met ons programma", zegt Hofman. "Een kordate aanpak van sluikstorten met serieuze GAS-boetes is nodig. Politie moet meer op het terrein om toezicht te houden en aanspreekbaar te zijn. In die zin moet ook Appels opnieuw een politiecommissariaat krijgen. Dat verhuisde drie jaar geleden naar Oudegem, maar moet terugkomen. Investeringen in voet- en fietspaden moeten drastisch omhoog. En naast een nieuwe dorpsplein in Schoonaarde zijn overal meer en betere speelpleinen welkom."

Open Vld gaat resoluut voor een ander parkeerbeleid: "Parkeren op de dakparking van de bibliotheek moet gratis kunnen om de bezetting ervan op te krikken. In plaats van het huidige kwartier gratis parkeren in de binnenstad, moet dat een halfuur worden. Er moeten meer kortparkeerplaatsen komen, ook in de deelgemeenten. En elke parkeerplaats die om gelijk welke reden verloren gaat, moet elders gecompenseerd."

Ook een nieuwe inrichting van de Oude Vest, met parkeereilanden en groen- en fietsvoorzieningen staat op de prioriteitenlijst. Net als een fusie tussen sociale bouwmaatschappijen Volkswelzijn en Volkswoningen. Schoonaarde, Oudegem, Appels en Mespelare moeten, als het van Open Vld afhangt, elk een eigen lokaal dienstencentrum krijgen. De partij denkt ook aan een Finse piste en fitnesstoestellen op de site Kalendijk aan zwembad Olympos.

Voor haar kandidatenlijst gaat Open Vld er prat op dat die uit "een dynamische mix" van jong en oud bestaat, met als jongste kandidaat de 19-jarige Maarten De Boeck en oudste de 78-jarige Mariette Verhofstadt. "Meer vrouwen dan mannen zijn kandidaat en elke deelgemeente is vertegenwoordigd", zegt Hofman.