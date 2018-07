Open Speelpleindag bij Speelplaneet 16 juli 2018

De Dendermondse speelpleinwerking Speelplaneet bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd met een Open Speelpleindag. Die vindt aanstaande zondag 15 juli plaats.





Iedereen is dan welkom op de terreinen van basisschool De Appelbloesem aan de Heirstraat in Appels, de thuisbasis van de Speelplaneet. Bezoekers krijgen er de kans om een blik achter de schermen te werpen en spelletjes te spelen met de animatoren. Op het terras staan drankjes klaar. Het 'knotsgek feest', zoals de Speelplaneet het zelf noemt, start om 14 uur en duurt tot 18 uur. De toegang is gratis. Info: speelpleinspeelplaneet@gmail.com of via http://www.speelplaneet.net.





(DND)