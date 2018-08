Op zoektocht in de stad Nele Dooms

26 augustus 2018

12u20 0 Dendermonde Wie er tijdens de laatste week van de zomervakantie nog eens op uit wil met de kinderen en Dendermonde wil verkennen op een andere manier, kan nog deelnemen aan een zoektocht doorheen de stad. Deze zomer loopt de TV Oost Wandelrally.

Liefhebbers kunnen nog tot september deelnemen aan deze familiezoektocht. De route combineert de klassieke bezienswaardigheden in Dendermonde en de street art die overal terug te vinden is in het kader van het project Viewmasters, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van de Dendermondse kunstschilder Franz Courtens. Op diverse plaatsen in de stad hebben kunstenaars straatkunst aangebracht. Wie er op uit trekt en onderweg de vragen oplost, maakt kans op mooie prijzen. Formulieren voor de zoektocht zijn te koop bij de Dienst Toerisme, in het stadhuis van Dendermonde. Deelnemen kost 4 euro.