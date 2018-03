Op zoek naar voorouders 07 maart 2018

De Vereniging voor Familiekunde organiseert morgen, donderdag 8 maart een voordracht rond "Waar woonden mijn voorouders ?" Gastspreker is Martin Lievens. Exclusief voor FV-Dendermonde gaat hij op zoek naar de woonplaats van onze voorouders tussen 1820 en heden. Tijdens zijn presentatie reikt hij de tools aan om van een gebouw de historiek op te maken, vanaf het begin van het "modern kadaster" tot vandaag. De gratis voordracht begint om 19.30 uur in het Genealogisch documentatiecentrum "Vincentius", Kerkstraat 97 in Dendermonde. (DND)