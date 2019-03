Op wandel om steenuilen te spotten Nele Dooms

27 maart 2019

De nieuwe Steenuilenwerkgroep Midden-Schelde, ontstaan in de schoot van Natuurpunt ‘s Heerenbosch en bezig met een inventarisatie van de steenuilen in Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout, organiseert voor het eerst een activiteit voor het grote publiek. Iedereen mag in het donker mee op stap om steenuilen te spotten. De wandeling vindt plaats op vrijdag 29 maart, naar aanleiding van de ‘Nacht van de Steenuil’. Leden van de werkgroep zullen de deelnemers informeren over de steenuil en zijn biotoop en lichten de resultaten van de inventarisatie toe. Er vinden ook demonstraties plaats van hoe de tellingen gebeuren. De wandelaars maken een tocht in het duister doorheen het natuurgebied Wiestermeers in Lebbeke. De start is voorzien om 19.30 uur aan café De Tongenslijper, aan het Dorp in Denderbelle. Deelnemen is gratis. Info: 0468/48.66.74 of via geert.aerts2@telenet.be.