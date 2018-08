Op wandel of op de fiets voor klimaattocht Nele Dooms

28 augustus 2018

15u18 0 Dendermonde Het Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert op zondag 2 september vier klimaattochten in de Dendermondse regio.

Wie meedoet, kan al wandelend of fietsend iets opsteken over de natuur, het veranderende klimaat en het effect van het ene op het andere. De klimaattochten vinden plaats in onder andere Dendermonde en Hamme, met de hulp van de Natuurpunt-afdelingen Klein-Brabant, Hamme en ’s Heerenbosch en de Natuurgidsen Klein-Brabant. In Hamme gaat het om een gegidste fietstocht om 15 uur, met start aan het infopunt Driegoten. In Dendermonde start om 15 uur een gegidste wandeling aan het kerkje van Vlassenbroek. De fietstocht duurt 2,5 tot 3 uur, de wandeling 2 uur. Deelnemen is gratis. Info en inschrijvingen: via lise@rlsd.be.