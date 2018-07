Op fietszoektocht met KWB 02 juli 2018

De KBW van Schoonaarde zorgt ervoor dat een hele zomer lang iedereen op fietszoektocht kan. Deelnemers trekken er met de fiets op uit en krijgen onderweg leuke vragen en foto's voorgeschoteld.





De fietszoektocht ging gisteren, zondag 1 juli van start. Deelnemen kan tot eind augustus.





De startplaats is voorzien aan de parochiezaal van Schoonaarde, aan de Moleneinde. Deelnemen kost 5 euro.





Info over deelnemingsformulieren is te verkrijgen via edmond.alencon@bz.vlaanderen.be. Meer info: http://kwbschoonaarde.be/activiteiten/fietszoektocht-3. (DND)